'Um Beijo do Gordo': Globoplay estreia documentário sobre Jô Soares

Um Beijo do Gordo, novo documentário da Globoplay sobre a vida e a carreira de Jô Soares (1938-2022), faz sua estreia neste domingo, 28. Ao todo, são quatro episódios.

O primeiro capítulo mostra Jô Soares em seu lado humorista, com bordões e personagens como Capitão Gay e Vovó Naná. O segundo mostrará bastidores do Jô Soares Onze e Meia, seu programa de entrevistas no SBT. O terceiro episódio traz artistas mais jovens do mundo do humor relatando a influência de Jô Soares, e, por fim, o quarto episódio traz uma rara entrevista com sua ex-mulher, Flávia Pedras.

Além do Globoplay, Um Beijo do Gordo também será exibido no canal pago GNT, aos domingos, com episódios lançados às 22h, a partir de 4 de agosto.

Jô Soares morreu em 5 de agosto de 2022. Ele ficou marcado por seu trabalho na TV como humorista e também como apresentador de talk-show. Também escreveu uma série de livros e peças de teatro ao longo da vida.