Nadal supera húngaro em 3 sets e confirma duelo com Djokovic na 2ª rodada em Paris-2024

O aguardado confronto entre Rafael Nadal e Novak Djokovic, na Olimpíada de Paris-2024, foi confirmado neste domingo. O tenista espanhol assegurou a disputa da partida, válida pela segunda rodada, ao superar o húngaro Marton Fucsovics por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4, na quadra central de Roland Garros, onde o tênis é disputado nos Jogos Olímpicos.

Será a segunda vez que os maiores vencedores de títulos de Grand Slam vão se enfrentar numa edição da Olimpíada. A primeira foi há 16 anos, na semifinal dos Jogos de Pequim-2008. Na ocasião, o espanhol levou a melhor, avançou à final e se sagrou campeão olímpico - no Rio-2016, faturou a medalha de ouro nas duplas.

Nadal e Djokovic também vão retomar a maior rivalidade da história do tênis, em número de partidas, após um hiato de dois anos. A última vez que se enfrentaram foi justamente no saibro de Roland Garros, em 2022. E o espanhol venceu, pelas quartas de final. Em Paris-2024, Nadal poderá empatar o retrospecto entre os dois tenistas. Djokovic lidera com 30 vitórias, contra 29 do Rei do Saibro.

A partida, valendo vaga nas oitavas de final, ainda não tem data definida. A programação do tênis na capital francesa foi prejudicada pelas chuvas no sábado.

Nadal estreou em simples da Olimpíada neste domingo após colocar em dúvida sua participação nesta chave. Ele cogitou focar somente nas duplas, jogando com Carlos Alcaraz, onde tem mais chances de medalha. O veterano vem enfrentando seguidos problemas físicos nas últimas duas temporadas e até abriu mão de Wimbledon para chegar em boas condições na capital francesa.

Contra Fucsovics, atual 83º do mundo, Nadal encarou um rival que nunca tinha enfrentado no circuito profissional. E, sem exibir sinais de dores ou desconforto muscular, ele jogou com uma proteção na coxa direita.

Demonstrando toda sua familiaridade com a quadra central de Roland Garros, Nadal começou a partida atropelando. Logo no primeiro game de saque do rival, o espanhol obteve a primeira quebra de saque do confronto e abriu vantagem que não foi perdida até o fim do set inicial.

Após "desfilar" sobre o saibro da Philippe Chatrier, o ex-número 1 do mundo diminuiu o ritmo logo no início do segundo set. Fucsovics aproveitou o momento e inverteu o roteiro da primeira parcial. Foi o primeiro a obter uma quebra de saque, fez 2/0, abriu 4/1 na sequência. E, mesmo sob forte pressão de Nadal, fechou a parcial e empatou o confronto.

O terceiro set contou com maior equilíbrio, sem oscilações dos dois tenistas nos primeiros games. Mas Nadal apresentava ligeira superioridade, com chances de quebra. No quinto game, ele não desperdiçou a chance e fez 3/2 no placar. Ele sustentou a vantagem até fechar o set e a partida em seu terceiro match point.