São Paulo leva gol cedo, reage no fim, mas não evita derrota para o Fortaleza

O São Paulo foi aguerrido, mas não conseguiu evitar a derrota, por 1 a 0, no confronto direto com o Fortaleza neste sábado, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão. Poupando alguns jogadores, o tricolor paulista levou o gol logo aos 3 minutos, marcado por Renato Kayzer, de pênalti, e sofreu com os lances de contra-ataque do time cearense durante quase todo o jogo. Na reta final, a equipe paulista pressionou, mas não conseguiu igualar o placar.

O resultado mantém o São Paulo na 6ª posição da tabela de classificação, com 32 pontos. O time volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Goiás, no MorumBis, em jogo válido pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Por sua vez, o Fortaleza encerra a rodada na 4ª colocação, com 36 pontos. O time cearense volta a jogar somente no dia 5 de agosto, em confronto direto no Mineirão contra o Cruzeiro pelo Brasileirão.

Sem Lucas Moura e com nomes importantes no banco, como Luciano, Arboleda e Ferreirinha, o São Paulo entrou modificado para enfrentar o Fortaleza. Com ambas as equipes brigando pelo G-4, a expectativa era de um confronto equilibrado, mas o Fortaleza conseguiu abrir o placar logo cedo explorando o contra-ataque em velocidade, uma das principais virtudes do time cearense. O ex-palmeirense Breno Lopes foi derrubado por Igor Vinicius dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. Renato Kayzer deslocou Rafael para fazer 1 a 0, aos 3 minutos do primeiro tempo.

O São Paulo notavelmente sentiu falta de alguns titulares na etapa inicial. A equipe de Luis Zubeldía foi para cima do adversário mais na vontade do que na criatividade, com falta de tabelas pelo meio e apostando em lançamentos para Calleri. Ao mesmo tempo em que não tinha sucesso na frente, deixou espaços importantes atrás, com jogadores do Fortaleza chegando na área em boas condições para ampliar, mas pecando no último toque.

Apesar de o Fortaleza ter pressionado em maior volume no primeiro tempo, foi o São Paulo quem teve a melhor chance. O time cearense por pouco não provou do próprio veneno quando o tricolor paulista conseguiu encaixar um contra-ataque de cinco jogadores contra dois. Calleri mandou para as redes após rebote, mas o bandeira assinalou corretamente impedimento no lance anterior, quando Nestor pecou ao demorar em passar a bola a Wellington Rato.

O São Paulo voltou para o segundo tempo buscando trocar passes com maior precisão. A ideia era esfriar o ritmo frenético imposto pelo Fortaleza e ficar menos vulnerável a ataques em velocidade. Porém, o time paulista trabalhou a bola com morosidade, facilitando a marcação adversária e oferecendo pouco risco. Zubeldía acionou Ferreirinha e Luciano para qualificar o ataque, e o time são-paulino passou a pressionar. Bobadilla acertou a trave em rebote e quase empatou, aos 20 minutos do segundo tempo.

A reta final da partida foi de pressão do São Paulo, com o time cearense montado para o contra-ataque. O Fortaleza demonstrou como poderia ser perigoso ao acertar a trave em chute colocado de Hércules. Ao 39, Moisés ampliou, mas o árbitro assinalou toque no braço após análise na cabine de vídeo.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 SÃO PAULO

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Hércules (Kervin Andrade) e Lucas Sasha (Pedro Augusto); Breno Lopes (Moisés), Marinho (Yago Pikachu) e Renato Kayzer (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Ferraresi e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla (Liziero), Wellington Rato (Erick) e Rodrigo Nestor (Ferreirinha); Juan (Luciano) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

GOLS - Renato Kayzer (pênalti), aos 3 do primeiro tempo

CARTÕES AMARELOS - Brítez, Kervin Andrade Hércules (Fortaleza); Luciano, Rafinha, Wellington, Bobadilla e Luis Zubeldía (São Paulo).

CARTÃO VERMELHO - Hércules.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES)

PÚBLICO - 41.322 torcedores.

RENDA - R$ 1.240.909,00.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).