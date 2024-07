Cássio faz 5 grandes defesas e Cruzeiro derrota o líder Botafogo no Engenhão

Com grande atuação de Cássio, autor de cinco belas defesas, o Cruzeiro derrotou o Botafogo, por 3 a 0, neste sábado à noite, no Engenhão, no Rio, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os mineiros chegam aos 35 pontos, na quinta colocação, enquanto os cariocas, com 40 pontos, poderão perder a liderança da competição, caso o Flamengo vença neste domingo o Atlético-GO, no Maracanã.

Com muita rapidez na troca de passes e movimentação de seus jogadores, o Cruzeiro começou melhor a partida e somou três finalizações em menos de dez minutos. Mas quem levou mais perigo foi o Botafogo, com Tchê Tchê, em uma finalização de fora da área, defendida pelo goleiro Cássio.

O Botafogo pressionou a saída de bola do Cruzeiro, mas não teve sucesso. Aos 12 minutos, o lateral-esquerdo Marlon escapou e fez lindo passe para William. O lateral-direito, dentro da área do Cruzeiro, matou no peito e bateu mal na bola, as teve a segunda chance para abrir o placar.

O jogo permaneceu 'aberto', com as duas equipes procurando intensamente o ataque. Aos 18, Tiquinho Soares deu passe perfeito para a finalização de Igor Jesus, que errou o alvo por pouco. A resposta cruzeirense foi mediata e Matheus Pereira exigiu defesa de John.

Mas os 15 minutos finais foram marcados por três defesas sensacionais de Cássio, demonstrando estar em plena forma. Igor Jesus tentou duas vezes, mas o ex-goleiro do Corinthians impediu a marcação de gol de forma espetacular. Savarino arriscou de fora da área, mas o arqueiro também foi muito bem para espalmar.

O Cruzeiro continuou muito perigoso nos contra-ataques e o segundo gol saiu aos 36 minutos. O time trocou passes rápidos até a área botafoguense e o argentino Lautaro Díaz marcou o segundo gol.

O Botafogo voltou para a etapa final com três mudanças. Entraram Luiz Henrique, Allan e Hugo, mas as substituições não deram certo. O Cruzeiro continuou com o domínio do jogo. Quando os cariocas conseguiam concretizar uma jogada pararam na segurança de Cássio. Savarino tentou chute colocado, aos 16 minutos, mas o goleiro cruzeirense apareceu mais uma vez muito bem.

A partir dos 20 minutos, o jogo ficou intenso, com as duas equipes criando e perdendo grandes oportunidades. Cabeçada de Luiz Henrique passou muito perto da trave esquerda de Cássio, enquanto Arthur Gomes quase fez um golaço. William por pouco não fez o segundo dele no jogo. Já Igor Jesus tirou de Cássio, mas William impediu o gol em cima da linha. A arbitragem deu impedimento na jogada.

E o gol saiu e mais uma vez para o Cruzeiro. Matheus Pereira cruzou da direita e Barreal acertou um chute espetacular de esquerda. Um golaço: 3 a 0.

Daí até o final, o Cruzeiro administrou o resultado, enquanto o Botafogo até tentou diminuir o prejuízo, mas parou mais duas vezes em defesa de Cássio. Apesar da derrota, a torcida do Botafogo aplaudiu o time até o final.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 3 CRUZEIRO

BOTAFOGO - John; Damián Suárez (Kauê), Lucas Halter (Allan), Bastos, e Marçal (Hugo); Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Romero (Luiz Henrique); Igor Jesus, Tiquinho Soares e Savarino. Técnico: Artur Jorge.

CRUZEIRO - Cássio; William, Villalba, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Walace), Matheus Henrique (Lucas Silva) e Matheus Pereira; Barreal (Ramiro), Lautaro Díaz (Dinenno) e Kaio Jorge (Arthur Gomes). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - William aos 12 e Lautaro Díaz aos 36 minutos do primeiro tempo. Barreal aos 31 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marçal, William, Matheus Henrique, Cássio e Allan.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).