Tati Weston-Webb leva virada no fim e vai para a repescagem em Paris-2024; Luana avança

Principal esperança de medalha para o Brasil no surfe feminino, Tatiana Weston-Webb teve a ingrata missão de encarar a "bateria da morte" neste sábado, nas ondas de Teahupo'o, no Taiti, e deixou escapar no fim a chance de avançar oitavas de final na Olimpíada de 2024.

Em uma disputa direta com a americana Caitlin Simmers, líder do ranking mundial, a brasileira sustentou a liderança praticamente até o final da bateria. Com a nota 10,33, Tati estava se classificando de forma direta para a próxima etapa quando, no fim, a rival dos Estados Unidos conseguiu encaixar um tubo e assumiu o primeiro posto ao contabilizar 12,93. Molly Picklum, da Austrália, terminou em terceiro com 8,44.

Com o resultado, a brasileira volta a cair na água neste domingo, quando vai tentar seguir na competição disputando a repescagem. "Fiquei feliz com a minha performance. Estava indo bem com a minha performance quando ela virou naquela onda boa. Isso acontece. Estou bem e vou me preparar do mesmo jeito. Fiquei em segundo lugar, mas competi bem", afirmou Tati.

Já na sexta bateria, que contou com a presença de duas surfistas brasileiras, Luana Silva conseguiu o objetivo de se garantir nas oitavas de final da competição logo em sua estreia. Ela terminou a bateria com 7,27 e acabou em primeiro. Tainá Hinckel, com 5,73 e Camila Kemp, com 2,80, vão para a repescagem.