Saiba quem é o ator mirim de 'Terra Nostra' que ainda faz novelas de sucesso na Globo

Nicolás Prattes relembrou neste sábado, 27, sua primeira aparição em uma novela da Globo, quando tinha apenas três anos de idade, em Terra Nostra. O momento fez parte do quadro TV Teca, do Caldeirão Com Mion.

A cena, que também conta com a atriz Ana Paula Arósio, fazia parte da reta final do folhetim, que foi ao ar em 2000. A charada envolvia saber a identidade do ator mirim, que até hoje segue nas telas.

"Sou eu! Pois é, mais de 20 anos atrás. Esse é o último capítulo de Terra Nostra. Tem uma curiosidade, que é a seguinte: Nesse dia, eu tinha saído para brincar pelos estúdios Globo e eu sentei num formigueiro, daquela formiga vermelha, quente, sabe?", relembrou Prattes.

O ator continuou: "Minha vó estava comigo, cuidando de mim, tirou minha roupa, eu estava todo picado, aos prantos. Lembro da sensação, um monte de gente preocupada, foram me acalmando. Foi essa cena linda, especial, essa novela que marcou uma geração. Foi um prazer fazer."