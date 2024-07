Quem é Raika Coutinho, brasileira que concorre ao Miss Canadá neste sábado

O Miss Canadá 2024 promete atrair a atenção dos brasileiros neste sábado, 27. Isso porque uma das concorrentes é uma modelo mato-grossense Raika Coutinho. Aos 36 anos, ela vive no Canadá há dez, e trabalha como modelo desde os 21 anos.

Raika começou a carreira em Belo Horizonte. Em 2011, concorreu pelo Miss Globo Minas Gerais. O trabalho como modelo a levou a morar na Itália, México e Estados Unidos, antes de se mudar para o Canadá. Hoje, ela é cidadã do país.

Além de modelo, Raika também é dona de uma agência de marketing.

Hoje, ela vê avanços no concurso. "Como mulher negra, acho importante a representatividade. Hoje em dia, muita coisa mudou", disse para a CNN.

Raika concorre um ano após o concurso retirar a exigência da participação de mulheres com, no máximo, 28 anos. A candidata mais velha desta edição do Miss Canadá é Lorraine Peters, de 58 anos.

Caso vença, Raika será a segunda brasileira coroada como miss Canadá: antes dela, a vencedora foi Mariana Valente, em 2009.