André e George largam com boa vitória sobre dupla marroquina no vôlei de praia em Paris-2024

O Brasil largou muito bem no vôlei de praia nos Jogos olímpicos de Paris-2024. A estreia na categoria na qual o País costuma subir no pódio - são sete medalhas conquistadas -, veio com triunfo de André e George sobre os marroquinos Mohammed Abicha e Zouheir Elgraoui, parciais de 21 a 18 e 21 a 10.

Depois de um primeiro set mais difícil, os brasileiros dispararam na segunda parcial, fechando a partida inaugural sem sustos, em bloqueio de André. O saque forte foi um diferencial para a vitória, além de excesso de erros dos marroquinos.

Em set de estudos e com troca de pontos, os marroquinos conseguiram equilibrar o duelo até 12 a 12. O Brasil começou a variar o saque, ora com bolas fortes, ora com curtinhas, e ganharam fôlego para abrir 21 a 18.

O começo do segundo set foi diferente, com os brasileiros se impondo e conversando mais. Em saque curto, a dupla nacional fez 2 a 0. Forçando o serviço, a vantagem aumentou, para 8 a 3. Mesmo com a areia pesada por causa da chuva que castiga Paris, os brasileiros continuaram dominando a partida.

Em novo ponto de saque de André, a vantagem cresceu, para 13 a 6. Os rivais ainda pecavam pelo exagero de erros. Em bloqueio de André, o Brasil fechou em 21 a 10 para festa das arquibancadas, com a torcida verde e amarela cantando o tempo todo.

Segunda colocada do ranking mundial de vôlei de praia, a dupla carrega enorme expectativa dos brasileiros para subir ao pódio em Paris e volta à quadra no Estádio Torre Eiffel na segunda-feira, diante dos cubanos Amaro e Moliner, que venceram os americanos Partain e Benesh por duplo 21/18.

QUEDA NO TÊNIS DE MESA

Nas duplas mistas do tênis de mesa, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy caíram logo na estreia, diante da parceria espanhola formada por Maria Xiao e Álvaro Robles, com 4 a 2, parciais de 911, 11/7, 11/7, 8/11, 5/11 e 8/11.