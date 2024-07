Incêndio em prédio da OAB começou no subsolo e causas são apuradas por polícia e bombeiros

O incêndio que atingiu o prédio onde funciona a sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), em Brasília, neste sábado, teve início no subsolo e se alastrou pelo shaft do edifício -estrutura que permite a passagem de tubulações hidráulicas, elétricas e de ar-condicionado. De acordo com a entidade, todos os dados do órgão estão em nuvem, portanto, nada foi afetado. "O datacenter da entidade, centro de armazenamento físico desses dados, não foi atingido", informaram em nota.

Ainda de acordo com o CFOAB, as causas do incêndio serão apuradas pelas perícias da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. As análises periciais seriam iniciadas a partir das 14 horas. Após a perícia, a Defesa Civil também analisará a estrutura do prédio.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, cinco pessoas estavam no prédio e todas foram resgatadas. "Duas delas foram resgatadas de helicóptero. Apenas uma pessoa sofreu um ferimento no pé. Nenhuma vítima corre risco de morte", afirmou o conselho federal.

"O mais importante é a saúde e a segurança dos colaboradores, e isso foi assegurado. Nenhum ferimento grave nem risco de morte", disse o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.