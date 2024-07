Prefeitura de Manaus tem três candidatos em empate técnico, aponta pesquisa AtlasIntel

A disputa pela Prefeitura de Manaus tem três candidatos tecnicamente empatados dentro da margem de erro e uma dissolução de votos entre candidatos que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é o que aponta a pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 27.

O atual prefeito, David Almeida (Avante), tem 23% das intenções de voto, enquanto Capitão Alberto Neto (PL) tem 21,9% e Amom Mandel (Cidadania) 21,3%. 1% dos entrevistados não sabem responder ou dizem que votarão branco ou nulo.

A pesquisa AtlasIntel foi realizada entre 20 e 25 de julho, entrevistou 1.200 pessoas e tem uma margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

O apoio de Bolsonaro, aliás, é tema de divergência entre o próprio ex-presidente e o atual governador do Estado, Wilson Lima (União). Havia um acordo entre os dois para indicar apenas um candidato para o pleito deste ano, mas nenhum dos dois chegou a um denominador comum.

O União indicou o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, que aparece com 14%, tecnicamente empatado com Marcelo Ramos (PT), que tem 14,3% das intenções de voto. Bolsonaro, por sua vez, apoia o deputado federal Capitão Alberto Neto.

Nos bastidores, integrantes do União Brasil tentaram trabalhar pela retirada de candidatura de Alberto Neto, apontam figuras ligadas à campanha do deputado federal. A iniciativa, porém, acabou frustrada. Nem o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, nem Bolsonaro cogitam neste momento retirar o apoio.

Integrantes da equipe da candidatura de Alberto Neto apostam na polarização para trazer o destaque ao candidato e assegurar pelo menos uma posição no segundo turno.

A pesquisa AtlasIntel aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem apenas 35% de aprovação dos cidadãos de Manaus ante 59% de rejeição e 7% de pessoas que dizem não saber.

O cenário é ainda mais desconfortável para o governador. Wilson Lima tem 29% de aprovação e 66% de rejeição. 5% dos entrevistados não sabem avaliar. David Almeida, que apoiou Bolsonaro em 2022, tem 40% de aprovação e 51% de rejeição enquanto 9% não souberam responder.

A pesquisa também perguntou se figuras políticas têm ou não imagem positiva ou negativa. Em contraste ao cenário de rejeição a Lula, Bolsonaro apareceu com a avaliação favorável de 50% dos manauaras. 49% dos entrevistados discordam, enquanto 1% não sabe responder ao questionamento.

Como outra empreitada, Alberto Neto anunciou que indicará a empresária Maria do Carmo Seffair como vice. Ela era a candidata do Novo para a Prefeitura de Manaus e apareceu com 3,3% das intenções de voto.

Em comparação com a última pesquisa feita pela AtlasIntel, quase todos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro. David Almeida oscilou dois pontos porcentuais para cima, Amom Mandel manteve a mesma porcentagem, enquanto Marcelo Ramos e Roberto Cidade oscilaram um ponto porcentual para cima e para baixo, respectivamente.

Apesar de ter vencido no Estado do Amazonas em 2022, o presidente Lula amargou uma derrota na capital, onde teve 38,72% dos votos no segundo turno.

Como mostrou a Coluna do Estadão, ainda que Marcelo Ramos não apareça à frente, integrantes do PT veem a possibilidade de resgatar voz para a legenda na capital amazonense.

Já o deputado federal Amom Mandel, o terceiro no cenário de empate técnico, aposta em ser a figura de fora dessa polarização. Ele se posiciona como o candidato nem Lula e nem Bolsonaro. Ele faz repetidas críticas ao governo Lula e compôs a oposição durante o governo Bolsonaro.