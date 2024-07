Ana Sátila avança à semifinal da canoagem slalom e Pepê é eliminado no 'teste de luxo'

Dois atletas brasileiros estiveram neste sábado nas águas do estádio náutico de Vaires-Sur-Marne, nos arredores de Paris, para a prova do K1 da canoagem slalom. Ana Sátila confirmou a expectativa e avançou à semifinal na 12ª colocação. No masculino (C1), Pepê Gonçalves ficou em 18º e acabou eliminado.

Ana Sátila traz consigo a expectativa de medalha para o Brasil e confirmou a classificação logo na sua primeira descida ao assegurar o 12º lugar. Na segunda, ela melhorou sua nota e subiu para a décima posição de 22 que avançaram à semifinal. A nota dela foi 96,88.

A semifinal do caiaque feminino acontecerá neste domingo, às 10h30 (horário de Brasília). Ana Sátila é uma das favoritas à medalha e deve estar presidente na final, que acontecerá no mesmo dia, às 12h45.

Diferente de Ana Sátila, Pepê Gonçalves não disputou a prova de sua especialidade e a usou apenas como "testes de luxos". Mesmo assim, ficou muito perto da classificação, terminando na 18ª posição. Os 16 melhores avançaram para a semifinal.

"A gente teve uma estreia de gala, um treino de luxo. Essa prova não é a minha. A pista está muito boa. Essa leitura foi importante para eu conseguir ser rápido no K1. Com certeza (estou satisfeito). É um treino de luxo, resolvemos aproveitar a oportunidade", afirmou.

A semifinal da canoagem masculina acontece na segunda-feira, às 10h30 (horário de Brasília). A final será no mesmo dia, às 12h20. Já Pepê volta a focar nas provas de caiaque (K1 e K1 Cross), que serão realizadas na terça-feira, a partir das 11h.