Cintia Dicker leva filhos de Pedro Scooby a show de L7NNON

Cintia Dicker levou os filhos de Pedro Scooby para prestigiarem um show de L7NNON na última sexta-feira, dia 26. Ela e as crianças usaram looks casuais para a ocasião.

Os filhos do surfista e de Luana Piovani, Dom, Bem e Liz estão passando um tempo no Brasil com o pai, e nada mais justo do que saírem para se divertirem nas férias, né?

O cantor realizou um show na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A apresentação agitou a noite carioca, com muito rap!