Sequência do novo 'Planeta dos Macacos': equipe disfarça, mas atriz revela: 'Sei de coisas'

O lançamento de Planeta dos Macacos: O Reinado em maio nos cinemas parecia inaugurar uma nova trilogia da franquia. Contudo, uma continuação ainda não foi anunciada oficialmente, mesmo o filme tendo arrecadado quase US$ 400 milhões em todo o mundo.

A expectativa era que, talvez, um anúncio pudesse acontecer na San Diego Comic-Con, onde equipe e elenco se reuniram para um painel especial na última quinta-feira, 25. A confirmação não veio, mas a atriz Freya Allan, a intérprete da humana Mae, deixou claro que o assunto está em discussão na Disney.

Em entrevista ao GamesRadar, Allan tomou muito cuidado com as palavras e declarou "eu sei de coisas", sorrindo. O ator Peter Macon, que deu vida ao macaco Raka, fez coro à colega e pontuou que neste momento será "preciso ter conversas duras e deliciosas" sobre os rumos da franquia.

Dirigido por Wes Ball (Maze Runner), O Reinado é ambientado gerações depois de Planeta dos Macacos: A Guerra, último filme da celebrada trilogia do diretor Matt Reeves. Neste momento, César (Andy Serkis) é uma memória distante, mas suas contribuições para o êxito dos símios seguem visíveis - a exemplo do isolamento dos humanos, que na sua maioria ainda são incapazes de falar.

Atenção: spoilers a seguir. Apesar de tratar-se de uma história contida em si, O Reinado deixou aberta a porta para uma continuação. Isso porque, no final, Mae consegue colocar as mãos na última peça que falta para restabelecer a conexão com os satélites e, assim, torna possível que os humanos espalhados pelo mundo voltem a se comunicar. Ou seja, a personagem de Allan dá um passo substancial para que a humanidade possa se organizar para retomar o controle da Terra.

Quer dizer, o filme funciona como uma grande introdução para uma nova guerra entre homens e símios, mas dessa vez com cada grupo ocupando posições distintas de poder. Só que enquanto o César da trilogia anterior era um experiente líder, o protagonista dessa vez é o novato Noa (Owen Teague), que ainda tem muito a aprender sobre a história dos seus e sobre as artimanhas da humanidade.

Estrelado ainda por Kevin Durant, que interpretou o tirano Próximus César, Planeta dos Macacos: O Reinado chega ao Disney+ em 2 de agosto.