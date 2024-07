Verstappen faz a volta mais rápida, mas Leclerc larga na frente no GP da Bélgica de F-1

Charles Leclerc conquistou a sua 25ª pole position na carreira ao fazer o segundo melhor tempo do treino classificatório do GP da Bélgica de Fórmula 1, neste sábado. O monegasco voltou a colocar a Ferrari à frente do grid após um hiato de cinco corridas. Ele repetiu o feito do GP de Mônaco, mas desta vez contou com uma punição de Max Verstappen, que perdeu dez posições por ter trocado a unidade de potência.

Leclerc terá ao seu lado na primeira fila o mexicano Sérgio Perez, da Red Bull. Lewis Hamilton, da Mercedes, sairá em terceiro. A McLaren não conseguiu brilhar com os pneus intermediários, utilizados por causa das chuvas que caíram no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps, e ficou na quarta e quinta colocações, com Lando Norris e Oscar Piastri, respectivamente.

Ainda com a pista molhada, os pilotos optaram pelo pneu intermediário no Q1. Verstappen começou bem e chegou a liderar, até ser superado no fim por Piastri e Gasly. Pérez, como vem acontecendo, sofreu, mas conseguiu se manter vivo no fim com o quarto melhor tempo. A Haas foi o destaque negativo ao ver seus dois pilotos caindo logo de cara.

Além de Pérez, Daniel Ricciardo é outro que chegou na Bélgica pressionado, mas conseguiu avançar ao Q2 com o nono melhor tempo. Seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda não se arriscou muito até por ter trocado vários componentes do carro. O japonês largará no final do grid no domingo.

No Q2, no entanto, Ricciardo não conseguiu se superar e acabou eliminado. Sensação nos treinos livres, Gasly também não teve um bom ritmo e foi outro a ficar de fora do Q3. Já Pérez escapou por 0s003 de vantagem sobre Alexander Albon.

Verstappen, que havia sido o mais rápido do Q2, brilhou também no Q3 e terminou o treino classificatório com o melhor tempo e só não fez a pole por ter trocado a unidade de potência, o que lhe rendeu 10 posições no grid. Com isso, Leclerc arrancou o "doce" da mão de Pérez no fim para largar na frente. O mexicano, no entanto, voltou a andar bem e aliviou a pressão para a corrida.

Os pilotos voltam à pista neste domingo, às 10h (horário de Brasília) para a corrida do GP da Bélgica.

Confira o grid de largada do GP da Bélgica de Fórmula 1:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min53s754

2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min53s765

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min53s835

4º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min53s981

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min54s027

6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min54s184

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min54s477

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min54s765

9º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min54s810

10º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min54s473

11º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min53s159*

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min54s635

13º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min54s682

14º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min54s764

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min55s716

16º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min56s308

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min56s500

18º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min57s230

19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min57s775

20º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min56s593**

*O piloto perdeu dez posições do grid por adquirir uma nova unidade de potência

**O piloto recebeu múltiplas punições por trocar vários componentes do carro