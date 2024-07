Não agradou? Carolina Dieckmann faz críticas à cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris: Nunca vi tão chata

Parece que Carolina Dieckmann entrou para o time daqueles que não curtiram tanto a cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris. Através de seus Stories, neste sábado, dia 27, a atriz falou sobre o assunto.

- Gente, vou falar uma coisa rapidinho com vocês. Ontem eu cheguei [em casa] onze e meia, doida pra ver a abertura das Olimpíadas. Eu até falei com vocês sobre isso. Eu assim, não sei o que dizer, eu nunca vi uma abertura de Olimpíadas, nem as mais simples, nem as mais pomposas, tão chata.

E continua:

- Eu queria ver a cara dos atletas. O emocionante é ver isso, é ver as delegações, é ver a alegria daquelas pessoas estarem ali, o tanto de luta para elas estarem ali. A história do lugar é um pano de fundo, não pode ser o principal, não pode dar 20 segundos para a gente ficar catando o atleta que quer ver ali, num barco longe, e oito horas de um fantasma correndo pela cidade. Eu não gosto de falar mal porque, enfim, alguém pensou, alguém idealizou aquilo, mas nas Olimpíadas, não. A gente quer ver as pessoas. O que faz uma Olimpíadas são as pessoas, são os atletas, são essas pessoas que a gente quer ver.

A atriz ainda questionou os seguidores se eles se sentiram como ela:

- Fiquei frustradinha e vim aqui perguntar para vocês: vocês também acharam isso, ou eu estou equivocada? Vocês acharam o máximo, sei lá, não sei mais, também cada um quer ver uma coisa, mas eu queria ver os atletas.

E aí, você concorda com ela?