Trump retorna a Minnesota com Vance na busca de reverter tendência democrata

O ex-presidente Donald Trump, candidato à Presidência dos Estados Unidos pelo partido Republicano, retorna hoje com sua campanha ao Estado do Minnesota. A intenção de Trump é reverter a tendência democrata do Estado. Trump deve realizar um comício na noite deste sábado em St. Cloud, Minnesota, juntamente com seu candidato a vice-presidente JD Vance. Antes do comício, Trump deve participar de uma conferência sobre bitcoin em Nashville, no Estado do Tennessee.

Trump vinha afirmando que o Estado estava favoravelmente a ele ante o presidente Joe Biden. Em outro evento de arrecadação de fundos do Partido Republicano em St. Paul, no Minnesota, Trump apelou para área de mineração de ferro do Estado, na qual se espera que parte dos trabalhadores migre para os republicanos. Esse também é um grupo de eleitores em potencial que a campanha de Trump espera poder alcançar com Vance, senador de Ohio, e ligado ao Cinturão da Ferrugem do Centro-Oeste.

Minnesota é um estado onde Trump em 2016 estava a 1,5 ponto porcentual de derrotar a democrata Hillary Clinton. Mas quatro anos depois, Joe Biden expandiu a vitória democrata, derrotando Trump por mais de 7 pontos porcentuais. Na investida no Estado, o Comitê Nacional Republicano anunciou a abertura de oito escritórios políticos no Estado.

Lexi Byler, diretora de comunicações da campanha de Kamala Harris em Minnesota, disse que Trump e Vance estão "totalmente fora de sintonia com os valores dos minnesotanos e que o Estado não será conquistado por um candidato presidencial republicano este ano.