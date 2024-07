União Europeia anuncia envio de US$ 1,6 bilhão para defesa e reconstrução da Ucrânia

A União Europeia (UE) anunciou que irá enviar 1,5 bilhão de euros (US$ 1,6 bilhão ou aproximadamente R$ 9,19 bilhões) em ajuda à Ucrânia a partir de lucros de ativos russos congelados. A verba será destinada para ações de defesa e reconstrução da Ucrânia, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "A UE está com a Ucrânia. Não há melhor símbolo ou uso para o dinheiro do Kremlin do que tornar a Ucrânia e toda a Europa um lugar mais seguro para se viver", escreveu ela na rede social X, antigo Twitter.

Em maio, os 27 países membros da UE acordaram usar os juros sobre cerca de 210 bilhões de euros (US$ 225 bilhões) em ativos do banco central russo para apoio militar à Ucrânia e esforços de reconstrução no país devastado pela guerra.

O dinheiro, a maior parte mantido na Bélgica, foi congelado como parte de pacotes de sanções em retaliação à invasão russa. Bruxelas estima que os juros sobre esses ativos podem gerar cerca de 3 bilhões de euros por ano.

A medida ocorre dias após o governo russo anunciar que havia recapturado duas aldeias no leste da Ucrânia. De acordo com a Comissão Europeia, 90% dos recursos seriam alocados em um fundo especial conhecido como Mecanismo Europeu de Paz. Os outros 10% seriam direcionados ao orçamento do bloco europeu.