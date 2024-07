Lanterna da Série B, Guarani demite o técnico Pintado após seis jogos

Pouco mais de um mês após ser anunciado, o técnico Pintado foi demitido pela direção do Guarani nesta sexta-feira, três dias após o empate por 1 a 1, diante do Amazonas, em Manaus. O time de Campinas é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com oito pontos, e com 98% de chances de descenso para a Série C.

Pintado assumiu o Guarani em junho, na 12ª rodada, na derrota por 1 a 0 contra o CRB, fora de casa. Ao todo, foram seis jogos, com três empates e três derrotas. Ele foi comunicado da decisão do desligamento após dar o treino no período da tarde. O Guarani soma apenas oito pontos em 17 jogos e está a 11 pontos da Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Além disso, não vence há 13 jogos.

Um dado curioso é que na temporada 2024 o time paulista soma mais treinadores do que vitórias no total. Foram quatro técnicos: Umberto Louzer, Claudinei Oliveira, Júnior Rocha e agora Pintado. Já em triunfos, foram apenas três, sendo dois no Campeonato Paulista (Ituano - 3 a 0 e Red Bull bragantino - 1 a 0) um na Série B, na quarta rodada, contra o Botafogo-SP, por 2 a 0.

O Guarani volta a campo no domingo, em confronto direto dentro da zona de rebaixamento, diante do Brusque, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O time será comandado de forma interina pelo técnico Marcelo Cordeiro. Allan Aal, que comandou a equipe em 2021, é o nome mais cotado para assumir a comissão técnica.