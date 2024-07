Vila Nova empata com o Ituano e Santos pode abrir vantagem na liderança da Série B

Um dos perseguidores do líder Santos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova ficou no empate sem gols diante do Ituano, nesta sexta-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O duelo entre vice-líder e vice-lanterna marcou a abertura da 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno.

Com o resultado, o Vila Nova segue na vice-liderança, agora com 29 pontos, enquanto o Santos soma 32 e ainda atua na rodada diante do CRB, fora de casa, podendo, em caso de vitória, abrir seis pontos de vantagem na ponta da tabela. Já o Ituano aumentou seu jejum para quatro jogos sem vencer, ocupando a vice-lanterna, com 13 pontos.

A partida começou com domínio dos visitantes, que tinham a posse da bola e chegavam com facilidade no campo ofensivo. Elias assustou em chute de longe, enquanto Henrique Almeida errou o alvo em cabeçada.

O Ituano não conseguia ter a bola nos pés, mas conseguia conter os avanços do time goiano, deixando o duelo amarrado no meio de campo. Na reta final, Rhuan teve outra chance pelo Vila Nova, em chute que passou a esquerda do gol. Os donos da casa só tiveram uma finalização perigosa, de Zé Eduardo, defendido por Dênis Júnior, já nos acréscimos.

Na segunda etapa, o Vila Nova seguiu melhor, acelerando ainda mais as jogadas, buscando furar a linha defensiva. O Ituano apostava na saída rápida pelos lados do campo, principalmente com Neto Berola.

Com o passar do tempo, o time goiano começou a abusar do jogo aéreo, mesma saída utilizada pelos donos da casa, mas ambos sem sucesso. Quando o Vila Nova colocou a bola no chão, Cristiano arriscou de longe e Saulo fez a defesa, garantindo o empate em Itu. Muito pouco para vencer.

O Ituano volta a campo no próximo sábado (dia 3), às 18h, quando visita o Amazonas, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). O Vila Nova atua na segunda-feira (dia 5), às 21h, diante do Paysandu, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 0 VILA NOVA

ITUANO - Saulo; Marcinho, Claudinho (Wálber), Guilherme Mariano e Vinícius Poz (Léo Oliveira); Rodrigo, Miquéias e José Aldo; Vinícius Paiva (Neto Berola), Zé Eduardo (Bruno Xavier) e Leozinho (Jhow). Técnico: Alberto Valentim.

VILA NOVA - Dênis Júnior; Elias, Quintero, Marcondes (Luciano Naninho) e Rhuan (Alex Silva); Ralf, Cristiano e Arilson (João Vitor); Juan Christian (Emerson Urso), Henrique Almeida(Júnior Todinho) e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

CARTÕES AMARELOS - Miquéias, Wálber, José Aldo e Neto Berola (Ituano); Emerson Santos (Vila Nova).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC).

RENDA - R$ 16.310,00.

PÚBLICO - 1.188 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Jr, em Itu (SP).