Weverton elogia 1º turno do Palmeiras, mas alerta: 'Pontos perdidos agora não se recuperam'

O Palmeiras fechou o primeiro turno do Brasileirão com derrota para o Fluminense e somente na terceira colocação, quatro pontos atrás do Botafogo. O deslize no final desagradou, mas a ordem e buscar rápida recuperação e já largar com triunfo diante do Vitória neste sábado, no Allianz Parque. O goleiro Weverton avalia como boa a campanha do time, mas admite que já não cabem mais tropeços contra os times de baixo da tabela, sobretudo em casa.

"Realmente foi um primeiro turno muito disputado, as equipes estão mais reforçadas e trazem muita dificuldade. É um campeonato competitivo, esse ano está mais. Muitas equipes brigando na parte de cima da tabela, com chance de título e sabemos que será assim até o final", reconheceu, vendo o Palmeiras, em terceiro, bem e na briga.

"Fizemos nosso melhor, temos uma boa pontuação, estamos na briga e vamos continuar assim. Foi um bom primeiro turno, agora é começar a jornada de novo e saber que nenhum ponto se recupera", alertou, descartando tropeço diante do Vitória, neste sábado.

"Dentro da nossa casa, com apoio do nosso torcedor, respeitando o adversário, esperamos um jogo duro. Todo jogo agora é decisão, vamos concentrar e nos preparar bem para fazer um grande jogo em casa", disse. A equipe fez um jogo parelho com os baianos na abertura do campeonato, ganhando por somente 1 a 0, gol de Richard Ríos.

Abrir bem o segundo turno do Brasileirão se faz necessário pela sequência de jogos decisivos pela frente. O time dividirá o foco do Nacional com as oitavas de final da Copa do Brasil, em embates com o Flamengo, e da Copa Libertadores, diante do Botafogo, justamente os dois rivais na sua frente da tabela do Brasileirão.

"Sabemos o quanto esse próximo mês vai exigir de nós, nosso nível competitivo. Todo jogo que antecede essas decisões nos prepara pelo que vem pela frente, então procuramos melhorar a cada jogo", observou, citando definições na Copa do Brasil e Libertadores em sequência de dois jogos por semana, sem descanso.

"Sabemos que é decisão, difícil para os dois lados, precisa manter a concentração o tempo todo. São jogos que é importante estar com a cabeça boa para tomar decisões sempre da melhor forma", alertou. "Estamos fazendo isso muito bem não só nessa temporada, mas todos esses anos. O fato de estarmos sempre disputando grandes jogos nos dá experiência. Mas dentro de campo são 11 contra 11, mais 90 minutos que precisamos escrever uma boa história."