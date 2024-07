Canadá: incêndios podem ter destruído metade da cidade histórica de Jasper

Incêndios florestais destruíram cerca de metade da cidade histórica de Jasper, na província de Alberta, no Canadá, informaram as autoridades locais. Cerca de 36 mil hectares já foram queimados até o momento na região, disse administração do Parque Nacional de Jasper na noite de quinta-feira, 25. Comunidades vizinhas não correm risco. As informações são da BBC.

De acordo com a reportagem, as temperaturas mais baixas trouxeram algum alívio na quinta-feira, mas autoridades do parque afirmam que o incêndio ainda está fora de controle e que altas temperaturas estão previstas para os próximos dias. Embora nenhuma morte tenha sido relatada, cerca de 20 mil turistas e 5 mil moradores foram retirados da área montanhosa na província de Alberta na terça-feira, 23.

Durante uma entrevista coletiva, a primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, disse que "potencialmente 30% a 50%" dos edifícios foram destruídos. "Não há como negar que este é o pior pesadelo para qualquer comunidade", disse ela, acrescentando que o Parque Nacional de Jasper é "uma fonte de orgulho" há muitas gerações. Cerca de 2,5 milhões de pessoas visitam o parque, além do Parque Nacional de Banff, que fica próximo, a cada ano.

Segundo a BBC, os serviços ferroviários, telefônicos e de energia na área foram afetados. As chamas atingiram 100 metros de altura em alguns lugares, cobrindo uma quantidade excessiva de espaço em um período de tempo muito curto, informou uma autoridade. Centenas de bombeiros foram mobilizados para ajudar a combater o fogo, mas autoridades alertam que a extensão dos danos ainda está sendo descoberta.

Mike Ellis, ministro da segurança pública de Alberta, disse que o incêndio estava a 5 km de Jasper quando foi empurrado pelos ventos para a cidade em menos de 30 minutos. "Qualquer bombeiro lhe dirá que não há muito o que fazer quando uma onda de chamas se aproxima de você dessa forma", disse ele. "Ninguém previu que o fogo viria tão rápido, tão grande e tão rapidamente", completou.

De acordo com a BBC, na Colúmbia Britânica, província vizinha de Alberta, mais de 400 incêndios florestais estão ocorrendo e dezenas de ordens de retirada foram emitidas.

Nos Estados Unidos, mais de 3 mil pessoas foram forçadas a deixarem suas casas no estado da Califórnia devido a um incêndio que continua fora de controle. Um homem foi preso em conexão com o incêndio, informou o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios do estado. Os estados de Oregon, Montana e Utah também continuam lidando com incêndios florestais.