Sport acerta retorno de Guto Ferreira como treinador: 'Vamos colocar o clube na Série A'

O Sport anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Guto Ferreira. O treinador chega ao Recife neste sábado para se apresentar e iniciar os trabalhos à frente da equipe. O contrato entre o clube e o novo comandante possui duração até o término da Série B do Campeonato Brasileiro.

Guto Ferreira tem como missão conduzir o Sport rumo ao acesso à Série A, principal objetivo do clube para 2024. A meta, inclusive, já foi alcançada por ele em campanha segura em 2019, na primeira vez que comandou o time pernambucano - ali, treinou o Sport em 54 jogos, com 25 vitórias, 23 empates e somente seis derrotas.

"Por que eu voltei? Eu voltei porque é uma honra defender essas cores. Representar esse clube gigante ao lado dessa torcida apaixonada. Agora, é hora de trabalhar forte, muito forte. E juntos, colocarmos o Sport na Série A, mais uma vez", disse o treinador.

O técnico é natural de Piracicaba, interior de São Paulo. Foi lá que começou sua carreira de treinador, nas divisões de base do XV de Piracicaba, em meados da década de 80. Sua carreira como técnico da categoria profissional só aconteceu em 2002, no Internacional, onde conquistou o título de super campeão gaúcho.

A partir daí, seguiu sua carreira pelo Criciúma, Ceará, Noroeste, Penefiel e Naval (Portugal), Criciúma, ABC, Noroeste-SP, Corinthians Alagoano, Figueirense, Goiás e Ponte Preta. No seu currículo, Guto conquistou acessos à Série A com a Ponte Preta, Bahia, Inter e Sport.

Ele encontra o Sport na nona colocação da Série B, com 25 pontos, contra 27 do Novorizontino, em quarto lugar. O próximo desafio é diante da Ponte Preta, no sábado, às 18h, na Arena Pernambuco.