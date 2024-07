Bolsas de NY fecham em alta após dado benigno de inflação estancar perdas do Nasdaq e S&P 500

As Bolsas de Nova York fecharam com ganhos nesta sexta-feira, após um dado benigno de inflação ajudar na estabilização das perdas recentes, à medida em que os investidores mantêm a aposta em alívio monetário em setembro. O Nasdaq e o S&P 500 tiveram a primeira alta em quatro pregões, com várias ações de empresas de tecnologia de grande capitalização mostrando desempenhos positivos. As ações da 3M saltaram e as da Bristol-Myers Squibb contribuíram para o clima positivo com resultados bem recebidos pelos investidores.

O Nasdaq terminou em alta de 1,03%, em 17.357,88 pontos, após uma semana conturbada em que o índice chegou a cair mais de 3% na quarta-feira com reação negativa a balanços da Tesla e Alphabet, a controladora da Google. Ainda nesta sexta-feira, o S&P 500 subiu 1,11%, encerrando o pregão aos 5.459,10 pontos. O Dow Jones subiu 1,64%, fechando em 40.589,34 pontos. Enquanto isso, o índice VIX, que mede a volatilidade, hoje tinha baixa de 11,2% perto do fechamento de Nova York.

Na semana, o Dow Jones terminou com alta acumulada de 0,75%, com o índice que reúne 30 ações continuando a se beneficiar da rotação de posições de investidores que saem de ativos de tecnologia. O Nasdaq registrou baixa de 2,08% e o S&P 500, de 0,83%.

As ações da 3M saltaram 22,9% e lideraram como maior alta porcentual do Dow Jones. A empresa projetou lucro ajustado em 2024 de US$ 7 a US$ 7,30 por ação, em comparação com a previsão anterior de US$ 6,80 a US$ 7,30. A companhia teve lucro ajustado por ação de US$ 1,93 no segundo trimestre de 2024, 39% maior do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira. O resultado ficou bem acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,68 por ação.

A Bristol-Myers também foi destaque na sessão, fechando com um avanço de 11,4%. Os lucros do segundo trimestre da farmacêutica superaram as expectativas de Wall Street, num contexto de fortes vendas de medicamentos importantes, como o medicamento Opdivo para tratamento de câncer. Excluindo fatores extraordinários, o lucro ajustado no segundo trimestre ficou em US$ 2,07, bem acima da previsão de Wall Street de US$ 1,62 por ação.