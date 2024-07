Cena do filme Barbie fez crescer busca por especialidade de ginecologia na internet, diz estudo

Nos minutos finais do filme da Barbie, a personagem decide sair da Barbielândia para viver no mundo real. E, como uma das primeiras atividades nessa nova vida, ela vai a um consultório ginecológico. De acordo com um novo estudo publicado na revista científica JAMA Open Network, essa cena impulsionou as pesquisas pela definição de ginecologia e termos relacionados em buscadores da internet dos Estados Unidos.

Os pesquisadores analisaram as tendências de busca de uma lista com 34 palavras ou expressões relacionadas ao entendimento ou à busca de cuidados ginecológicos, cuidados de saúde para mulheres ou cuidados médicos de forma mais ampla. Os dados analisados foram obtidos nas plataformas do Google Trends e Glimpse.

Como resultado, houve um aumento de cerca de 51% no volume de busca por termos relacionados a ginecologistas e 154% na definição de ginecologia.

Para ter certeza de que o aumento nas pesquisas eram consequência do lançamento do filme da Barbie, os pesquisadores procuraram outros eventos importantes durante o período que pudesse mudar os padrões de interesse por ginecologia, mas não encontraram nenhuma outra influência.

"Nossos resultados sugerem que a frase final da Barbie pode ter despertado interesse em ginecologia, o que indica a possível influência dos filmes populares na alfabetização e conscientização sobre saúde", escreveram os autores no artigo da pesquisa.

Interesse não confirma busca pelo cuidado

Para checar se o interesse pela especialidade se traduziu também em uma procura maior por consultas ginecológicas ou por cuidados em saúde no geral, os pesquisadores avaliaram as tendências de busca possivelmente mais práticas. No entanto, não notaram mudanças no volume dos termos associadas a isso.

Eles apontam, no entanto, que há uma limitação do estudo para mensurar esse tipo de mudança comportamental, uma vez que ela não pode ser capturada apenas por tendências de pesquisa em buscadores da internet. Além disso, ressaltam que as pessoas que procuram por esses termos não necessariamente são aquelas que precisam desse tipo de cuidado.

Ainda ressaltam que mudanças comportamentais podem estar temporalmente distantes das mudanças na conscientização.