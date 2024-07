Rui Costa: Teremos imóveis nos próximos dias para entregar e para Lula fazer visita ao RS

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta sexta-feira, 26, que o governo deverá nos próximos dias ter imóveis para entregar no Rio Grande do Sul, Estado que foi devastado por enchentes no primeiro semestre. Trata-se de um projeto para atender quem perdeu a casa durante a calamidade.

Rui Costa também indicou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá fazer uma nova visita ao Estado para entregar os imóveis aos beneficiados. Costa deu a declaração depois de solenidade relacionada ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Palácio do Planalto.