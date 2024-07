Cruzeiro anuncia negociação de dois ex-titulares ao Vitória para abrir espaço aos reforços

Não faz muito tempo, Neris era um dos xerifes da defesa do Cruzeiro e o volante Machado um dos pilares no meio-campo. Com a venda da SAF e a consequente contratação de diversos reforços, a dupla perdeu espaço e o clube anunciou nesta sexta-feira a negociação em definitivo de ambos para o Vitória.

"Obrigado, Machado! O Cruzeiro confirma a transferência em definitivo do Filipe Machado ao Vitória. O atleta honrou o manto celeste e foi parte importante do momento de reconstrução do time, com 132 jogos pelo Cruzeiro e 7 gols. Agradecemos pela raça e comprometimento e desejamos muito sucesso na sua carreira!", oficializou o clube.

Com os experientes Lucas Silva e Romero no grupo e as chegadas de Matheus Henrique - já estreou - e Walace, o clube ficou bem servido de volantes e Machado acabou sem espaços, não figurando nas últimas partidas. "No Cruzeiro, tive a oportunidade de sonhar de novo e fazer o que mais amo. Sempre serei grato pelo que vivi no clube e pelos sonhos que realizei vestindo essa camisa", se despediu, nas redes sociais.

Ainda nesta sexta-feira, o jogador já foi oficializado pelo Vitória, que precisa de reforços para fugir da degola no Brasileirão. "O volante Filipe Machado, de 28 anos, é o novo reforço do Leão para a temporada de 2024 com contrato até o final do ano de 2026. Que seja um ano de Vitória!", postou o clube baiano.

Já Neris caiu de produção e acabou perdendo a vaga de titular para João Machado, que se firmou ao lado de Zé Ivaldo. Para complicar ainda mais a vida do jogador de 32 anos, o clube ainda buscou Jonathan Jesus nesta janela e conta com o argentino Villalba como primeira opção na reserva.

"O Cruzeiro confirma a transferência em definitivo do atleta Neris ao Vitória. Agradecemos ao zagueiro pela dedicação e compromisso com o manto celeste e desejamos muito sucesso na sua caminhada", informou os mineiros. O Vitória também oficializou a chegada do defensor, outro com contrato até 2026.