Ludmilla sofre acidente em casa e é levada ao hospital; entenda

A cantora Ludmilla sofreu um acidente no dedo do pé na noite de quinta-feira, 25, e precisou ser levada até a emergência do hospital por sua mulher Brunna Gonçalves. Brunna afirmou pelas redes sociais que a cantora sofreu uma fissura no dedo enquanto jogava futebol dentro de casa.

Ludmilla mostrou também o procedimento para enfaixar o dedo no hospital e explicou que realizou um exame de Raio-x para determinar se havia quebrado o dedo. "Fui brincar com o meu irmão e olha o que aconteceu no meu pé. Mas 'não dá nada', estou indo no médico daqui a pouco. Mas ficou feio, né?", contou a cantora, enquanto mostrava o machucado.

Brunna Gonçalves, que é dançarina e mulher de Ludmilla, explicou também, em suas redes sociais, sobre o ocorrido: "Essa querida me fez o favor de fissurar o dedinho jogando futebol, agora estamos aqui tendo que imobilizar", brincou.

Recentemente, a cantora jogou com os jogadores de futebol profissional Vinicius Jr., Camavinga e Rodrygo Goes, e ironizou: "Fiz quatro gols nessa partida. Depois de jogar com os 'brabos, o passe está mais 'caro'", disse. O cantor porto-riquenho Ozuna também esteve presente.

Ludmilla também levou a situação com bom humor, afirmando que ganhou de Yuri, seu irmão mais novo, durante a partida de futebol na qual se acidentou. Na mesma noite, Brunna e Ludmilla celebraram o aniversário de 50 anos de Silvana Oliveira, mãe da cantora, com uma festa surpresa, sob o tema "Boteco da Silvana".

Em maio, a mulher de Ludmilla, Brunna, realizou uma cirurgia de frontoplastia, e explicou sobre o pós-operatório e sobre a cicatriz do procedimento em seus stories. Ela revelou mais sobre os cuidados que tem com a pele e os cabelos na cirurgia, que é comumente chamada de "redução de testa".