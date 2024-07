Filipinas: navio-tanque com 1,4 milhão de litros de combustível afunda na Baía de Manila

Um navio-tanque de petróleo filipino afundou na Baía de Manila na madrugada de quinta-feira, 25, após enfrentar ondas enormes, deixando um tripulante morto e 16 outros resgatados em uma operação noturna pela guarda costeira. O tanque Terra Nova levava cerca de 1,4 milhão de litros de óleo combustível industrial.

Não há indicação de que a carga de óleo combustível industrial armazenada tenha começado a vazar, disse a guarda costeira filipina nesta sexta-feira, 26. Planos estão sendo elaborados para tentar sifonar o carregamento altamente tóxico para evitar um grande derramamento que poderia chegar à capital. "Estamos correndo contra o tempo para sifonar o óleo e evitar uma catástrofe ambiental", disse Balilo aos repórteres, acrescentando que os planos poderiam ser prejudicados se o clima piorar.

O proprietário do petroleiro afundado contratou uma empresa privada para realizar a sifonagem do óleo, que pode levar uma semana, disse Balilo. Oficiais da guarda costeira filipina receberão o plano detalhado da empresa nesta sexta-feira, 26, para permitir que a guarda costeira se prepare para contingências durante a delicada operação submarina, disse ele. Três navios da guarda costeira com pessoal e equipamento para contenção de derramamento de óleo foram deslocados para a área onde o petroleiro afundou.

O navio partiu da província de Bataan com destino à província central de Iloilo quando foi atingido por ondas enormes que entraram na embarcação. A tripulação lutou para dirigir o tanque de volta ao porto, mas ele acabou afundando logo após a meia-noite, disse o porta-voz da guarda costeira, contra-almirante Armando Balilo, citando declarações dos membros sobreviventes da tripulação.

O naufrágio ocorreu após dias de chuvas, agravadas por um tufão, que desencadearam deslizamentos de terra e inundações em todo o arquipélago, deixando pelo menos 22 pessoas mortas e deslocando mais de meio milhão de pessoas.

Uma investigação aérea avistou uma mancha de óleo de cerca de 3,7 quilômetros de extensão perto das águas agitadas onde o tanque afundou, mas o material veio do tanque de combustível que alimentava o petroleiro e não da carga, que estava armazenada em tanques estanques, disse Balilo.

Um navio da guarda costeira, o BRP Melchora Aquino, estava nas águas onde o tanque afundou, mais de 6 quilômetros da costa da província de Bataan, para buscar o último tripulante desaparecido, cujo corpo foi posteriormente recuperado das águas, e para realizar uma avaliação inicial da carga de óleo combustível do tanque, disse Balilo em uma entrevista coletiva. Ele acrescentou que a guarda costeira estava se preparando para conter um possível grande derramamento de óleo.

"Há um grande perigo de que Manila seja afetada, suas praias, se o combustível vazar, porque isso aconteceu dentro da Baía de Manila. Faz parte do plano de contingência para o qual estamos nos preparando", disse Balilo. "Estamos correndo contra o tempo e faremos o nosso melhor para conter o combustível para que ele não vaze mais."

"O sifonamento não será muito técnico e pode ser feito rapidamente para proteger as águas circundantes de Bataan e da Baía de Manila contra impactos ambientais, sociais, econômicos, financeiros e políticos", disse Balilo. Ele não disse se o tanque de 65 metros foi localizado no fundo do mar e não especificou o estado de sua carga de óleo combustível.

Balilo comparou a magnitude do possível derramamento de óleo ao causado pelo naufrágio de outro tanque de petróleo filipino, que transportava uma carga de óleo combustível muito menor, em fevereiro do ano passado, ao largo da província de Mindoro Oriental, ao norte de Manila. Esse derramamento levou cerca de três meses para ser contido, causou danos maciços a recifes de coral e manguezais em uma região conhecida por sua rica biodiversidade e afetou dezenas de milhares de pescadores e resorts de praia em pelo menos seis províncias.

A orla de Manila é um importante centro de turismo e negócios, onde estão localizados o principal porto, um parque público histórico, a Embaixada dos EUA, hotéis e restaurantes de luxo e enormes shoppings. Esforços de recuperação de terras também estão em andamento na baía para criar espaço para complexos de entretenimento e turismo com cassinos.

A baía há anos é notória por sua poluição, mas famosa por seus pores do sol pitorescos. Os Estados Unidos e o Japão ajudaram as Filipinas com a última grande limpeza e esforços de reabilitação do derramamento de óleo.