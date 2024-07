Vale tem lucro de US$ 2,769 bilhões no 2º trimestre, alta de 210%

A Vale apresentou lucro líquido de US$ 2,769 bilhões no segundo trimestre deste ano, alta de 210% ante igual período de 2023 e 65% superior na comparação trimestral, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 25.

A expansão reflete o aumento das vendas de minério de ferro, que tiveram expansão anual de 7% e no trimestre de 25%, impulsionadas por uma produção recorde para um segundo trimestre desde 2018, bem como pelas vendas de estoques, de acordo com o balanço.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em US$ 3,993 bilhões, resultado estável na comparação com o segundo período de 2023 e 16% maior na comparação com os três meses imediatamente anteriores.

A receita líquida de vendas no segundo trimestre de 2024 somaram US$ 9,920 bilhões, aumento de 3% ante igual período do ano anterior . Na comparação trimestral, quando a cifra anterior foi de US$ 8,459 bilhões, houve avanço de 17%.

"Nosso forte desempenho operacional continua trimestre após trimestre. Em Soluções de Minério de Ferro, alcançamos uma produção recorde para um segundo trimestre desde 2018", comenta o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, no balanço.

Segundo ele, como parte do objetivo estratégico da mineradora, de se tornar o fornecedor preferido de aço de baixo carbono, a empresa está avançando em projetos importantes de crescimento, como Vargem Grande e Capanema, que juntos adicionarão 30 Mt de capacidade nos próximos doze meses.