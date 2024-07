Animada com sucesso de “Pedaço de Mim”, Netflix já pensa em investimentos

O sucesso de “Pedaço de Mim” está turbinando o desejo da Netflix em investir em novas produções. E de forma bem positiva.

Conclui-se que, diante do sucesso alcançado e não só diante dessa resposta, inúmeros outros aspectos devem ser levados em conta. Que aqui também se trabalha com alta qualidade e mão de obra das mais especializadas, a custos bem inferiores dos que normalmente são praticados lá fora.

Diferentemente de outras plataformas, que estão praticamente fechando suas portas no Brasil, a Netflix “sentiu na pele” a qualidade do nosso mercado, em se tratando de autores e atores, além de todo pessoal de bastidores. Profissionais que nada ficam a dever a ninguém de nenhum lugar.

E diante do que e de tudo, cria a expectativa de novas realizações para muito breve.

Só não há uma definição de como pretendem chamar seus trabalhos, se séries, minisséries ou novelas. O certo é que vem mais coisa por aí.

(Juliana Paes, só alegria com o sucesso de Pedaço de Mim/ Crédito Instagram)

TV Tudo

Investimento

Para as gravações das novelas que estreiam em setembro, a Globo tem investido na construção de cidades cenográficas inéditas nos Estúdios Globo.

Um resort, sob encomenda para “Mania de Você”, a próxima das nove, de João Emanuel Carneiro, e um bairro de subúrbio, com ponto final de ônibus, universo principal de “Volta por Cima”, de Claudia Souto, substituta de “Família é Tudo”.

Nos detalhes

Inspirado nos resorts de luxo de Angra dos Reis, o complexo cenográfico de “Mania de Você” contará com recepção, áreas de convivência e lazer, além de um grande restaurante com cozinha funcional, comandado pela chef Viola (Gabz). Isso a partir do 13º capítulo, após uma passagem de 10 anos.

Término das obras previsto para o fim de agosto. Lá, estão previstas gravações de grandes eventos, como a festa de inauguração do restaurante e um baile de máscaras.

Por sua vez

A produção de “Volta Por Cima” está erguendo sua cidade cenográfica em uma área que não era ocupada desde 2019, quando recebeu a produção de “Órfãos da Terra”.

Do antigo projeto, foram aproveitados apenas os elementos de implantação, como arruamento e fundações dos prédios.

Problemão

A Olimpíada de Paris começa hoje, a abertura em si, porque os jogos já estão rolando.

Globo e Cazé TV na parada. O drama, nas transmissões do streaming, ainda é o delay a ser superado. São muitos os segundos de diferença e isto, em televisão, tem um custo extraordinário.

Prova de fogo

A Globo estreia nesta sexta-feira, na sequência de “Renascer”, o “Central Olímpica”, que irá ao ar de segunda a sábado.

Desta vez, com um talento renomado, Tadeu Schmidt, ao lado de alguém que nunca apresentou programas – Fernanda Garay, estrela do vôlei.

Tem que esperar

A Band está com tudo pronto para colocar no ar um novo “Bora Brasil”, com maior duração, cenários e participação de colunistas, mas terá que dar um tempo para essa estreia.

O apresentador titular Joel Datena, em cima de quem todo projeto foi desenvolvido, até segunda ordem seguirá como apresentador do “Brasil Urgente”.

No tempo dele

Há quase uma certeza nos interiores da Band, que Datena, o pai, não deverá seguir com a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo.

A dúvida é saber quando ele irá desistir e poderá voltar à apresentação do “Brasil Urgente”. Isto acontecendo, Datena, o filho, poderá retomar seu programa das manhãs.

Questões paralelas

Hoje é a última exibição do “The Chef”, do Edu Guedes, na Band. Aliás, desde quarta-feira, sua produção já começou a frequentar a Rede TV!, verificar o funcionamento de tudo, sem que ainda exista um anúncio oficial da contratação dele, detalhando data de estreia e horário.

De volta

Cotado, há bem pouco tempo, para assumir o jornalismo da Jovem Pan, Franz Vacek, que foi diretor da Rede TV! por muito tempo, está de volta ao mercado.

Isto acontece após ter um período sabático para concluir um MBA Executivo.

Vale destacar

Na noite desta sexta-feira, a Record exibe o último capítulo de “A Rainha da Pérsia”, uma série que desde o início até este final impressionou por sua qualidade como um todo.

E um trabalho de produção muito difícil, envolvendo pesquisas e riqueza de detalhes. Bem importante.

(Francisca Queiroz como a guerreira Artemísia em “A Rainha da Pérsia/ Divulgação)

Bate – Rebate

· O “Canal Livre”, da Band, neste domingo, 23h30, será transmitido ao vivo para acompanhar o resultado das eleições presidenciais na Venezuela – Maduro contra Edmundo González...

· ... É um tema que chama atenção de todo mundo e do nosso continente em particular. Comando de Rodolfo Schneider.

· Johnny Massaro, ator e diretor, marcou presença no 31º Festival de Cinema de Vitória, no Espírito Santo, onde vai ministrar uma oficina de atuação...

· ... Massaro que no domingo, às 18h30, estará no Canal Like conversando com a repórter Anne Braune.

· “Jornada de Ouro”, um programa especial sobre os Jogos de Paris, estreia nesta sexta na Jovem Pan, com as participações de Pedro Marques, Fábio Piperno e Luca Bassani.

· Mariana Sena, que fez estreia em novelas da Globo em “Mar do Sertão”, já está entregue à caracterização para viver Glorinha, uma das mocinhas de “Garota do momento”, substituta de “No Rancho Fundo”.

· Ana Paula Padrão gravou um aviso sonoro no Metrô de São Paulo para divulgar o 10º episódio do “MasterChef”, que vai ao ar na próxima terça-feira e conta com a participação de 300 metroviários...

· ... Na ocasião, os cozinheiros amadores tiveram de preparar comidas típicas de quatro bairros tradicionais da capital paulista para serem servidos aos funcionários da companhia...

· ... A mensagem da apresentadora poderá ser ouvida nas linhas 1, 2 e 3, até 30 de julho. Estima-se que 16 milhões de passageiros sejam impactados pelo recado.

C´est fini

Paola Carosella começou a gravar uma nova temporada do programa “Alma de Cozinheira” para o GNT, produzida pela Floresta.

A estreia acontecerá em setembro com as participações de Dira Paes, Enrique Díaz, Gaby Amarantos, Gil do Vigor, Letícia Colin, entre outros. Direção de Mariana Koehler.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!