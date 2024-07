Mauritânia: naufrágio deixa ao menos 25 migrantes mortos; 190 estão desaparecidos

Vinte e cinco migrantes morreram e dezenas estão desaparecidos após o naufrágio de um barco na última segunda-feira, 22, na costa da Mauritânia, próximo da capital do país, Nouakchott.

A Organização Internacional para Migração (OIM) disse que cerca de 300 pessoas embarcaram no barco de madeira na Gâmbia e passaram sete dias no mar antes que a embarcação virasse. Também afirmou que 190 pessoas ainda estavam desaparecidas e que uma operação de resgate está em andamento. As informações são da BBC, que ainda aponta que 103 migrantes foram resgatados, segundo o comandante da guarda costeira da Mauritânia.

Segundo a OIM, os migrantes estavam tentando chegar às Ilhas Canárias, arquipélago espanhol próximo à costa do Marrocos, que serve como porta de entrada para a Europa. A rota da África Ocidental para o território espanhol é uma das mais mortais do mundo, aponta a BBC.

O desastre ocorre após um incidente semelhante no início do mês, em 5 de julho, quando a guarda costeira da Mauritânia recuperou os corpos de 89 migrantes de um barco naufragado.

Mais de 5 mil migrantes morreram tentando chegar à Espanha por mar nos primeiros cinco meses de 2024, de acordo com a instituição de caridade Caminando Fronteras. Outras 40 mil pessoas chegaram às Ilhas Canárias no ano passado, mais que o dobro de 2022, de acordo com dados do governo espanhol.