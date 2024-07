Kamala Harris reforça argumentos de campanha e se apresenta como contraponto a Trump

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, traçou argumentos de campanha em discurso durante evento com sindicato de professores americanos nesta quinta-feira, 25. Harris é a provável candidata democrata à presidência, após o atual chefe da Casa Branca, Joe Biden, desistir da reeleição.

Durante o pronunciamento, Harris buscou se apresentar como contraponto ao ex-presidente Donald Trump, candidato pelo Partido Republicano. Acusou o rival de defender cortes de impostos para bilionários, restrições ao direito ao aborto e medidas consideradas "extremistas" que violariam as liberdades. "Nossa luta é pelo futuro e pela liberdade", afirmou.

A vice-presidente também exaltou o movimento sindical e disse que esses grupos ajudaram a "construir a classe média" americana. "Você pode não ser o membro de um sindical, mas é graças a eles que temos uma semana de cinco dias de trabalho e um dia de oito horas de trabalho", ressaltou.

Harris aproveitou para elogiar Biden e garantiu que o presidente continuará trabalhando, ao longo dos próximos seis meses, em favor do povo americano.

A vice-presidente vem intensificando a agenda eleitoral, à medida que a cúpula do Partido Democrata se une ao redor do nome dela para tentar derrotar Trump. Pesquisas recentes mostram que Harris melhorou desempenho em intenções de voto na comparação com Biden, mas o republicano ainda aparece à frente dela em boa parte das sondagens.