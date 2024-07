Jade e Leo Picon fazem homenagens a avó, que morreu aos 94 anos de idade: Seus netos sempre lembrarão de ti com muito amor

Jade Picon lamentou a perda da avó, que morreu aos 94 anos de idade na última quarta-feira, dia 25. A atriz compartilhou com os seguidores a triste notícia através das redes sociais. Recentemente, ela havia feito alguns posts contando que Dona Dora estava enfrentando alguns problemas de saúde.

Nos Stories do Instagram, a artista compartilhou um vídeo sem som em que aparecia conversando com a avó e escreveu:

Hoje o céu ganhou mais uma estrelinha. Para sempre comigo.

Leo Picon, irmão de Jade, publicou uma série de registros com Dona Dora e fez uma linda homenagem à idosa. O influenciador escreveu um emocionante texto em que começa contando como foi crescer com ela:

Hoje acordei com a notícia que minha avó querida partiu dessa pra uma melhor. Foi uma alegria muito grande viver esses meus 28 anos com ela. Como fui feliz ao seu lado, sempre me fez sentir muito amado e especial, me chamava de meu príncipe e mi capitán, sempre demonstrava imensa alegria em me ver. Era com ela, na casa dela, que eu ficava na maioria das vezes que meus pais saíam para passeios de adultos e quando eu me tornei adulto continuava cuidando de mim e me dando conselhos. Fez parte da minha educação, esteve em todas as fases da minha vida e sempre uniu seus três filhos e seis netos em torno de ti.

Em seguida, disse que ela teve muita força enquanto passava por problemas de saúde e relembrou como foi o último momento que passou com a avó.

Ela foi muito forte nesses últimos meses diante de tantas complicações com sua saúde e agora esse sofrimento teve fim, ela pode descansar em paz pois teve uma vida linda da qual ela pode sentir muito orgulho, assim como nós sentimos. Agradeço todas as mensagens de apoio que venho recebendo e esclareço para todos que estou bem. Recebi a notícia em paz, estava preparado para isso, já estava convencido que a vida estava trazendo muito sofrimento para ela. Meu último momento ao seu lado foi assistindo a Espanha, país que ela nasceu, sendo campeã da Eurocopa. Ela já estava no hospital e eu segurava a mão dela, tivemos longas conversas através dos nossos olhares e esse amor que ela me transmitiu pelo olhar é o que fica. Vó Dora, Adoración 05/11/1929, Espanha, 24/07/2024, Brasil. Seus netos sempre lembrarão de ti com muito amor. Descanse em paz que celebraremos sua vida anos e anos após sua morte. O que você nos deixou viverá.