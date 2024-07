Beyoncé oferece bolsa de estudos para alunos da Bahia

Beyoncé ofertou, por meio de sua organização sem fins lucrativos, a BeyGOOD, um programa de bolsas para estudantes em situação de vulnerabilidade social da Universidade da Bahia (UNEB). O projeto, criado em conjunto com a UNEB, chamado de Programa Bolsas Renaissance 2024, contemplará 15 alunos com bolsas de 2 mil dólares, cerca de R$ 11 mil na cotação atual, de acordo com o edital da instituição postado na quarta-feira, 24.

A cantora esteve em Salvador, Bahia, no final de 2023, para a estreia da produção audiovisual dedicada ao seu último álbum e turnê, o Renaissance: a film by Beyoncé. Ela organizou o evento Club Renaissance para convidados especiais e fãs previamente selecionados.

Quem pode se cadastrar para o Programa de Bolsas Renaissance 2024, de Beyoncé?

Os estudantes contemplados pelo programa precisam cumprir requisitos como: estar na graduação nas modalidades presencial ou EaD da UNEB, estar cadastrado no CadÚnico (com registro atualizado nos últimos dois anos), ter mais de 18 anos, ter integrado entre 20% e 90% da carga horária do curso, possuir um rendimento acadêmico de no mínimo 7, renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou total de até três salários, não estar empregado e não fazer parte do programa de bolsas de auxílio em nenhuma outra modalidade, entre outros requisitos do edital, que podem ser conferidos aqui .

As inscrições para o programa de bolsas de Beyoncé ficarão abertas entre 7 e 21 de agosto, até às 16h59, para os estudantes que se encaixarem nos requisitos, e estarão disponíveis no site. O resultado parcial dos candidatos contemplados estará disponível a partir de 25 de setembro.