Mulher de Arlindo Cruz compartilha registro emocionante do cantor com banjo: ?Só ternura?; veja

Babi Cruz, mulher de Arlindo Cruz, compartilhou com os seguidores um vídeo mostrando o músico segurando um banjo na quarta-feira, 23. Em certo momento, ele parece tentar tocar uma nota do instrumento, para a alegria de Babi. Na legenda, escreveu: "Só ternura".

Aos 65 anos, Arlindo Cruz tem realizado tratamento médico na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em março de 2017.

O cantor e sua família enfrentam cinco anos de uma longa jornada desde então, com diversos tratamentos e internações. Em 2019, ele voltou para a casa, onde recebeu cuidados intensivos com home care. No dia 18 de julho, o cantor foi internado no Hospital Samaritano para realizar exames e fazer um tratamento dentário.