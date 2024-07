Correção: Déficit em conta corrente soma US$ 4,029 bilhões em junho, afirma BC

Na matéria enviada anteriormente, há uma incorreção. No segundo parágrafo o correto é "déficit de junho" e não de maio. Segue a nota corrigida:

O Brasil teve déficit de US$ 4,029 bilhões na conta corrente em junho, informou o Banco Central. Em maio, houve déficit de US$ 3,400 bilhões.

O déficit de junho foi pior do que indicado pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que projetava rombo de US$ 3,300 bilhões. As estimativas do mercado, todas de déficit, variavam de US$ 6,300 bilhões a US$ 1,200 bilhão.

A balança comercial teve superávit de US$ 6,044 bilhões em junho, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 4,144 bilhões, enquanto a conta de renda primária ficou negativa em US$ 6,166 bilhões. A conta financeira teve déficit de US$ 4,597 bilhões.

O déficit da conta corrente soma US$ 18,691 bilhões em 2024, até junho, e US$ 31,453 bilhões em 12 meses - o equivalente a 1,41% do Produto Interno Bruto (PIB). O BC espera que o déficit em conta corrente chegue a US$ 53 bilhões este ano, ou 2,3% do PIB, conforme o último Relatório Trimestral de Inflação.

IDP

A entrada de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 6,269 bilhões em junho, informou o Banco Central. Em junho de 2023, o montante havia sido de US$ 1,950 bilhão. Em maio deste ano, o fluxo de IDP foi positivo em US$ 3,023 bilhões.

O resultado do mês ficou acima do teto das expectativas da pesquisa Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de US$ 1,300 bilhão a US$ 5,200 bilhões. A mediana da pesquisa era de US$ 3,300 bilhões.

A entrada de IDP soma US$ 36,504 bilhões em 2024, até junho. No acumulado dos últimos 12 meses, o montante é de US$ 70,325 bilhões, o equivalente a 3,15% do Produto Interno Bruto (PIB).