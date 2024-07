Marginal Pinheiros tem trecho interditado após ônibus pegar fogo

Um ônibus pegou fogo na Marginal Pinheiros, na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 25, após se envolver em colisão com uma moto, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. A via foi interditada e o helicóptero Águia também pousou no local para realizar resgate.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o ônibus incendiado ocupava, por volta das 9h25, a pista local da Marginal Pinheiros, no sentido da Rodovia Castello Branco, próximo à Ponte Morumbi. "Ocupa uma faixa da esquerda e duas da direita. Unidade de resgate, Cobom e policiamento acionados", disse a CET. A pista expressa, que também foi interditada, foi liberada por volta das 9h.

Segundo a corporação, quatro equipes foram encaminhadas para atendimento no local. Um homem foi resgatado com fratura na perna e no quadril, além de queimaduras.

Em razão do fogo, uma grande nuvem preta tomou conta do céu na região do acidente. Procurada, a São Paulo Transporte (SPTrans) ainda não se manifestou. O espaço permanece aberto para posicionamento.

Outro ônibus incendiado

Ainda na manhã desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para outra ocorrência envolvendo um ônibus que pegou fogo. Uma equipe foi enviada até a Rua Silveira Sampaio, na Vila Andrade, também na zona sul da capital paulista, para atendimento. Não há informações de vítimas.

