Red Bull Bragantino vence o Barcelona-EQU e pega o Corinthians nas oitavas da Sul-Americana

Foi no sufoco que o Red Bull Bragantino garantiu sua classificação para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Depois de ficar duas vezes atrás do placar, o time paulista contou com gol do ex-Palmeiras Jhon Jhon, aos 40 minutos do segundo tempo, para vencer o Barcelona de Guayaquil-EQU por 3 a 2, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta dos playoffs, no estádio Nabi Abi Chedid, no interior paulista.

Na ida, no Equador, o jogo havia terminado empatado por 1 a 1. Classificado às oitavas da competição continental, o time do interior terá um confronto brasileiro com o Corinthians. As datas ainda serão confirmadas pela Conmebol, mas o segundo e decisivo jogo será na Neo Química Arena.

O Bragantino foi a campo com uma formação mais ofensiva do que a partida no Equador, mas que durou apenas cinco minutos, quando Juninho Capixaba foi substituído com uma lesão. Logo depois, aos seis, o Barcelona abriu o placar, com Preciado desviando de cabeça.

O time brasileiro sentiu o golpe e demorou para se encontrar em campo. Só conseguiu o empate aos 21, também de cabeça, com Thiago Borbas. Na reta final, o Bragantino voltou a se abdicar da bola e viu o Barcelona ter mais posse, até voltar à frente do placar, com Oyola, aos 43.

Com um minuto do segundo tempo, Lincoln testou firme e empatou novamente a partida para o time paulista. Pressionando, quase virou com chute de Vitinho, por cima do gol, e com Lucas Evangelista, que parou no goleiro equatoriano.

O tempo passava e o time de Pedro Caixinha ficava nervoso, ainda mais com a pressão da torcida. Sem conseguir ser efetivo, o Bragantino tinha presença ofensiva, mas sem levar perigo ao gol adversário. De tanto insistir, Jhon Jhon, que tinha acabado de entrar, recebeu passe de Evangelista e bateu na saída do goleiro para garantir a classificação do Red Bull Bragantino nas oitavas de finais.