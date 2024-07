André Ramalho pede seriedade ao Corinthians diante do Grêmio: 'Nada de relaxar'

André Ramalho chegou apenas na semana passada ao Corinthians, pouco treinou e já foi a campo diante do Bahia, em vitória gigante de 1 a 0. Agora, faz sua estreia na Neo Química Arena tentando repetir a boa atuação para ajudar a equipe a se afastar de vez da faixa de perigo. O xerifão alertou a equipe para entrar com seriedade para evitar surpresas diante do Grêmio.

Ciente que a ameaça de queda ainda é grande por causa do número de jogos a menos dos concorrentes abaixo na tabela, superar o Grêmio significa abrir sete pontos dos gaúchos e ganhar um belo respiro em relação ao Vitória, primeiro da faixa de queda, com 15.

"Temos de pegar os últimos dois jogos como referência (triunfos diante de Criciúma e Bahia). A gente ganhou com a dedicação de todos, duas importantíssimas vitórias que deram a possibilidade de sairmos dessa situação", afirmou André Ramalho.

"Mas não podemos relaxar. É ver o que a gente fez de bom e de ruim, para aperfeiçoar ainda mais com o Grêmio, em um jogo muito difícil", alertou. "Eles também estão tentando sair dessa situação, cabe a gente se atentar, tomar cuidados e tentar neutralizar os pontos fortes deles", disse.

Depois de um dia dedicado à recuperação física dos jogadores, o técnico Ramón Díaz usou as atividades desta quarta-feira para aprimorar alguns detalhes sobre o próximo jogo. Além de bola parada, armou o Corinthians para superar possível retranca gaúcha.

"É um tempo curto de preparação, e inicialmente focamos na recuperação, pois a gente sabe o quão intenso é o ano. Focamos para estar bem (descansado) e daí trabalhamos com a questão tática, a bola parada... Cuidamos dos detalhes, pois não temos muito de treino, para ficarmos aptos para fazer um bom jogo. São os detalhes que fazem a diferença, e isso que a gente trabalhou", revelou o zagueiro.