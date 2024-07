SPMar inicia cobrança de pedágio de eixos suspensos

A SPMar, concessionária responsável pela administração dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, anunciou que a partir desta quinta-feira passará a cobrar tarifa pela totalidade dos eixos, suspensos ou não, de todos os veículos comerciais que circularem carregados.

De acordo com a empresa, a medida vale para todas as praças de pedágio distribuídas ao longo do trecho concedido.

Ainda segundo a concessionária, a cobrança do eixo suspenso está amparada na Lei Federal 13.103/2015 e na resolução conjunta assinada pela Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) e pela SPI (Secretaria de Parcerias e Investimentos), de 4 de setembro de 2023, que estabelece os requisitos para que sejam considerados vazios os veículos de transporte de cargas que circulam nas vias terrestres estaduais.

Para fazer a cobrança, a concessionária fará a conferência de cargas por checagem visual em veículos com reboques abertos ou, quando isso não for possível, por meio do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais), documento fiscal eletrônico que traz informações sobre origem, destino e tipo de produtos transportados. O motorista será tarifado pela totalidade dos eixos do veículo caso passe pela praça de pedágio com o MDF-e em aberto.

A verificação do MDF-e é realizada de forma automática, com uso de câmeras inteligentes que fazem a leitura das placas veiculares. Assim que o veículo entra na pista da cabine, o sistema já informa ao arrecadador a existência ou não do documento em aberto. Por isso, é importante que a empresa ou motorista responsável dê baixa no MDF-e quando o transporte da carga for finalizado.

Conforme determina a legislação, somente veículos vazios ou sem MDF-e aberto estarão isentos da cobrança da tarifa sobre eixos que não tocarem o solo.

VALORES

Desde o dia 1º de julho, vigoram os novos valores de pedágio, conforme autorizado pela Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo). No trecho Sul a nova tarifa é de R$ 5,10 por eixo. No trecho Leste, o valor por eixo passou para R$ 3,90.