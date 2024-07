Incêndios florestais deslocam 25 mil pessoas no Canadá

Pelo menos 25 mil pessoas foram retiradas na terça-feira, 23, da região do Parque Nacional de Jasper, na província de Alberta, no Canadá, depois que incêndios florestais se espalharam rapidamente pelo parque. As informações são da ABC News, que afirma que Alberta está enfrentando condições extremas, com mais de 170 incêndios florestais na região.

De acordo com a emissora, milhares de moradores e visitantes foram retirados durante a noite, enquanto o incêndio florestal se espalhava no parque. A retirada afeta 15 mil pessoas que estavam visitando e hospedadas no parque quando a ordem foi emitida. Outras 10 mil pessoas estavam na cidade de mesmo nome, incluindo trabalhadores sazonais.

"Nossa prioridade é proteger a cidade e a comunidade de Jasper, limitando o crescimento de incêndios florestais em direção à cidade, à rodovia 16 e à infraestrutura crítica. O parque nacional e a cidade de Jasper mobilizaram todos os recursos disponíveis, com agências federais, provinciais e municipais, todas dedicadas a dar suporte ao combate aos incêndios e à proteção da cidade", disse o parque, em uma declaração na terça-feira.

Ainda segundo o comunicado, os esforços de combate a incêndios incluem supressão aérea, com várias aeronaves e aviões-tanques, e planos para estabelecer linhas de controle usando equipamentos pesados e tratores. A companhia ferroviária também está auxiliando com seu trem especializado, com tanque de água ao longo da linha ferroviária. "Continuamos monitorando o incêndio florestal com imagens de satélite e temos pessoal itinerante de plantão durante toda a noite", afirma a nota.