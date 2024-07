Com dois gols de pênalti, Cruzeiro vence e mantém os 100% de aproveitamento no Mineirão

Com dois gols de pênalti, o Cruzeiro fez mais uma vítima no Mineirão. Detentor da melhor campanha como mandante do Campeonato Brasileiro, o time mineiro manteve os 100% de aproveitamento em Belo Horizonte (MG), ao vencer o Juventude por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, em partida válida pela 19ª rodada.

Willian fez o primeiro do Cruzeiro no final do primeiro tempo e, também de pênalti, Dinenno marcou o segundo no final do segundo tempo. Os gols deram a oitava vitória do Cruzeiro em oito jogos em casa neste Brasileiro e fizeram o time subir para 32 pontos.

O Juventude perde uma série invicta de cinco jogos e continua sem vencer fora de casa - são apenas dois pontos somados em 24 disputados. Acumula 21.

O Cruzeiro fez valer sua campanha de melhor mandante no primeiro tempo. Com muita pressão e posse de bola, o time mineiro dominou o adversário, graças aos jogadores do meio de campo que tiveram liberdade.

O Juventude até teve chance no contra-ataque, a melhor delas com Erick após cruzamento de Gilberto que ele raspou de cabeça, levando perigo. Depois criou mais uma com Jean Carlos, mas viu o Cruzeiro ser mais efetivo após os 20 e pressionar atrás do gol.

Matheus Henrique de fora da área exigiu boa defesa de Gabriel aos 24. Logo depois, foi a vez de João Marcelo, de cabeça, levar perigo ao gol do time gaúcho.

Como se propôs mais e buscou mais o ataque, o Cruzeiro foi coroado com o gol nos minutos finais, após Kaiki Bruno receber cruzamento pela direita, cabecear e a bola parar no braço de Gabriel Inocêncio, que tinha acabado de entrar. Na cobrança de pênalti, Willian bateu com tranquilidade no meio do gol para marcar aos 40 minutos.

No final, Zé Marco ainda foi expulso por falta violenta pelo Juventude, mas 'a fatura' já estava decidida no Mineirão.

Na próxima rodada, a 20ª do Brasileiro, o Cruzeiro tem compromisso no sábado diante do Botafogo no Engenhão, no Rio de Janeiro, às 21h30. O Juventude joga no mesmo dia contra o Criciúma-SC no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, às 19h.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 JUVENTUDE

CRUZEIRO - Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva (Ramiro) e Matheus Henrique; Matheus Pereira (Villalba), Lautaro Díaz (Arthur Gomes) e Kaio Jorge (Dinenno). Técnico: Fernando Seabra.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas (Gabriel Inocêncio), Zé Marcos, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque (Ewerthon), Luís Oyama (Mandaca)e Jean Carlos; Erick Farias (Nenê), Lucas Barbosa e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Willian, aos 44 minutos do primeiro tempo e Dinenno, aos 41 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Willian, Zé Ivaldo e João Marcelo (Cruzeiro); Nenê e Gabriel Inocêncio e Zé Marcos (Juventude).

CARTÕES VERMELHOS - Zé Marcos (Juventude).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).