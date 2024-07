Marina Silva: Esperamos que TFFF já esteja ativo na COP 30

O governo brasileiro espera estar com o fundo global para financiar a conservação de florestas tropicais ativo durante a COP 30, que será realizada em novembro do ano que vem, em Belém, no Pará. "O fundo será lançado na COP 29 e esperamos que esteja ativo na COP 30. Será um grande esforço", disse a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, a jornalistas em um hotel na orla de Copacabana após participar de eventos paralelos ao grupo das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorre esta semana no Rio de Janeiro.

Nesta quinta, 25, durante jantar a convidados do G20, a iniciativa será apresentada e, na sexta, 26, para ministros de finanças do grupo. O governo brasileiro apresentou a proposta do Fundo para as Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) em dezembro do ano passado, durante a COP 28, que foi realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na ocasião, se falava que o instrumento buscaria US$ 250 bilhões, mas agora já se fala de cifras de até US$ 500 bilhões com a possibilidade de se direcionar a taxação de super-ricos especificamente para esse fundo.

Seriam beneficiados cerca de 80 países por meio de pagamentos fixos anuais para cada hectare de floresta que permaneça de pé. "O Brasil lidera essa iniciativa. Geralmente há recursos para diminuir o desmatamento de florestas, mas quem tem não recebe nada para preservá-la", comentou.

A COP 29, que ocorrerá em Baku, capital do Azerbaijão, será importante na avaliação da ministra. "Para o Meio Ambiente, se não tivermos os necessários meios de implementação a partir da COP29, os esforços podem ser comprometidos porque temos metas ambiciosas, mas os países em desenvolvimento de renda baixa e os de renda baixa não têm como fazer se não tiverem os recursos", argumentou ao falar sobre a importância dos financiamentos.