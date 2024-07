15º Festival do Chocolate de Ribeirão confirma Maria Gadú e Jeito Moleque

O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, de 2 a 18 de agosto, confirmou as apresentações de Maria Gadú (18), Jeito Moleque (16), Sérgio Reis (3) e Hungria (4). Permeado por muita comida, as atrações ainda seguem com Tradição (2), Blitz (9), além de Camisa de Vênus (10), Felipe e Rodrigo (11), Flor de Cacau o grupo Bruna Viola (17).

Ao todo, serão 30 chalés de alimentação no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro), em diversas opções de chocolate que poderão ser saboreados em forma de bombons, bolos, tortas, mousses, fondues; com frutas no palito, brownies, choconhaque, strogonoff de chocolate, sorvete frito.

E, como nem só de chocolate se faz o Festival, a programação deverá contemplar comida nordestina, torresmo de rolo, crepe e batata suíça, tacos, crepe francês, panqueca americana, shawarma, tempurá, churrasco grego, caldos, porções, lanches e hamburgueres artesanais. Para refrescar, as opções ficam entre o chopp artesanal, milkshake e açaí.

Os domingos terão atividades para as crianças, incluindo espetáculos, às 15h, de Patati Patatá (4); o Diário de Mika (11); e Mundo de Kaboo (18).

SOLIDARIEDADE

Nesta edição, o evento combina tradição com a proposta de sustentabilidade, alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (Agenda 2030). O Festival acontecerá às sextas-feiras, a partir das 18h; aos sábados, a partir das 14h; e aos domingos, a partir das 12h. Para entrar no evento, haverá doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet, por visitante. Os donativos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município.