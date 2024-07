Mamma Bruschetta sofre acidente em casa e é resgatada por bombeiros

Mamma Bruschetta, 74 anos, sofreu um acidente doméstico e foi socorrida por bombeiros nesta terça, 23.

"Hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura risos. Graças a Deus, temos bombeiros e eles me resgataram do chão. Muito obrigada, queridos", publicou no Instagram. Ela, porém, passa bem.

O tombo causou susto devido ao quadro de saúde recente de Mamma. Em junho, a apresentadora recebeu alta da UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, após um quadro de pneumonia.

Mamma Bruschetta, 74 anos, recebeu alta da UTI nesta segunda, 17, e foi encaminhada para o quarto, afirmou a equipe do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. A causa foi uma broncoaspiração, quando conteúdo estomacal é aspirado pela boca.

Desde 2019, Mamma sofre com refluxos após um tratamento de câncer. O tumor maligno só foi descoberto quando Mamma, personagem do ator Luiz Henrique, fazia exames pré-preparatórios para uma cirurgia bariátrica. À época, a cirurgia foi considerada um sucesso pela equipe médica.