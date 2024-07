Nova onda de frio pode atingir SP e Sul do Brasil; veja previsão

Após vários dias de calor e tempo seco na maior parte do território brasileiro, uma nova frente fria deve atingir as regiões Sul e Sudeste do País na próxima semana, derrubando as temperaturas na virada de julho para agosto.

De acordo com a agência Meteored, o frio mais intenso será sentido principalmente nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de parte considerável do Paraná e São Paulo.

A previsão meteorológica indica que as temperaturas máximas nessas regiões não devem passar dos 20°C, enquanto as mínimas podem ficar bem abaixo dos 10°C entre terça-feira, 30, e sábado, 2. No Sul, os termômetros devem ficar ainda mais próximos dos 0°C.

A queda na temperatura se deve a uma mudança no padrão de circulação de ventos ao redor do continente antártico, no sul do globo terrestre. As próximas semanas serão marcadas pelo enfraquecimento desses ventos, o que favorece a passagem de ciclones e frentes frias no centro-sul do Brasil.

Segundo a Meteored, a nova onda de frio não deve alcançar outras áreas do Brasil, como o Centro-Oeste e norte da região Sudeste, onde o calor deve se manter.

Confira a previsão do tempo na cidade de SP pela agência Meteoblue

Quinta-feira, 25: entre 11°C e 27°C;

Sexta-feira, 26: entre 14°C e 27°C;

Sábado, 27: entre 15°C e 26°C;

Domingo, 28: entre 15°C e 27°C;

Segunda-feira, 29: entre 16°C e 27°C;

Terça-feira, 30: entre 11°C e 19°C.