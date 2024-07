Kamala Harris: projeto de Trump para 2025 é voltar América ao passado e atacar liberdade

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, afirmou nesta quarta, 24, que o projeto do ex-presidente Donald Trump para o país, caso ganhe as eleições e tome posse em 2025, é "voltar a América ao passado" e prejudicar as famílias americanas. Em discurso durante evento em Indianapolis, ela alegou que os planos de eliminar o Medicare, programas de educação criados na gestão Biden, entre outras iniciativas defendidas pelo republicano, representam um "ataque à liberdade das famílias".

"Enfrentamos a escolha entre duas visões para a América: uma focada no futuro e outra no passado. Eu convido vocês a votar pelo futuro no qual todos tem saúde acessível e a economia funciona para os trabalhadores", disse Harris, que espera a indicação oficial para concorrer à presidência pelo Partido Democrata. "O que está em jogo é nossa liberdade de votar, de aprender nossa história e de viver em um país sem violência de armas."

A vice-presidente também citou outras pautas defendidas por seu partido, como a luta por equidade e direitos das mulheres. Harris pediu que a população se mobilize para incentivar eleitores a comparecerem às urnas neste ano. "Quando votamos, fazemos história", disse.

Harris também comentou sobre o presidente Joe Biden e o que esperar sobre o discurso dele nesta noite, o primeiro após desistir de sua candidatura à Casa Branca. Segundo ela, Biden falará sobre o seu "trabalho extraordinário" nos últimos anos e sobre os planos para os próximos seis meses no cargo. "Ele é um líder de visão ousada e sei que somos gratos por seu trabalho pela nossa nação", disse a vice-presidente.