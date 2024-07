Baleia vira barco de pesca com dois homens a bordo

Uma baleia virou um barco de pesca com dois homens a bordo na costa de New Hampshire, nos Estados Unidos, na terça-feira, 23. O momento foi registrado em um vídeo por dois adolescentes que estavam em outra embarcação. As informações são do jornal britânico The Telegraph.

Greg Paquette e Ryland Kenney foram lançados no mar após o animal emergir das águas e bater com o focinho na parte traseira do barco. Apesar do susto, eles escaparam sem ferimentos.

A dupla nadou para longe da embarcação e foi resgatada pelos irmãos Wyatt Yager, de 19 anos, e Colin Yager, de 16 anos, que estavam pescando nas proximidades e retiraram os homens das águas em menos de dois minutos.

Colin gravou o momento em que a baleia atingiu a embarcação. No vídeo, que tem sido compartilhado nas redes sociais, um dos adolescentes se assusta com o movimento do animal e o outro manobra para resgatar os pescadores.

As imagens também mostram o barco avariado flutuando de lado antes de virar completamente. Em outro trecho é possível ver a embarcação sendo rebocada.

"Estamos felizes por eles terem agido tão rapidamente", disse Paquette. Ele também contou que estava usando um colete salva-vidas, ativado no momento que foi lançado no mar.

Qual é a espécie da baleia que virou o barco?

A baleia que virou o barco é da espécie jubarte, que pode pesar até 40 toneladas e crescer 17 metros. Elas geralmente são dóceis e costumam se aproximar dos barcos apenas quando estão curiosas.

O incidente ocorreu dias depois que uma jubarte, que aparentava ter cerca de dois anos, foi vista no rio Piscataqua, que fica na fronteira entre os Estados de New Hampshire e do Maine.

"Esperamos que ela deixe a área em breve," disse a diretora de pesquisa da ONG Blue Ocean Society, Dianna Schulte, para um canal de televisão local. "Tem havido muitos menhadens, que são um tipo de pequenos peixes isca, no rio recentemente. Então, provavelmente, ela estava entrando no rio apenas procurando por comida."