Itália: erupção do Etna forma extensa coluna de cinzas e provoca fechamento de aeroporto

Uma intensa atividade vulcânica no Etna - o vulcão mais ativo da Europa - acompanhada por violentas explosões, que puderam ser ouvidas mesmo a grandes distâncias na terça-feira, 23, suspendeu as atividades do aeroporto de Catânia, na Sicília, no sul da Itália. A região foi tomada por uma coluna de cinzas de 8 quilômetros, ocasionando o cancelamento de vários voos, informou o La Repubblica.

Segundo o jornal, a SAC, empresa gestora do aeroporto, anunciou a retomada de algumas operações aéreas às 18h da terça-feira. O prefeito de Catânia, Enrico Trantino, proibiu temporariamente a circulação de bicicletas, motocicletas e motonetas em todas as ruas do município durante as próximas 48 horas e limitou a velocidade máxima a 30 quilômetros por hora para todos os veículos.

Cerca de 1.500 toneladas de cinzas já foram retiradas das ruas, mais de um terço do que se estima ter caído. O prefeito Trantino, que também auxiliou nas atividades de retirada de cinzas, verificou pessoalmente o andamento da varredura mecanizada e manual de ruas e praças durante a noite, informou o jornal italiano. Também foram realizados novos convites aos cidadãos, com os megafones da polícia local, para retirarem os seus carros da rua.

De acordo com o Rai News, no momento, os especialistas do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) observam fraca atividade infrassônica na cratera sudeste. No início de julho, a cratera "Voragine" do vulcão Etna voltou a entrar em erupção. As novas explosões foram vigorosas, com fragmentos incandescentes irrompendo com força do topo do vulcão.