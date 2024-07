SP está bem situado e ganha com reforma tributária, afirma Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) avaliou que São Paulo está "muito bem situado" no que diz respeito à Reforma Tributária. De acordo com o dirigente estadual, o Estado era o "mais prejudicado" com o atual sistema e as alterações propostas pela Fazenda na Reforma Tributária estão "muito bem encaminhadas".

"São Paulo está bem situado, e São Paulo ganha", disse Tarcísio em entrevista à GloboNews. "Quando a gente pega o que nós perdemos hoje em crédito outorgado, em guerra fiscal, a gente fica na casa do R$ 15, R$ 16 bi por ano. Ou seja, a gente inverte essa conta imediatamente quando a reforma estiver completamente eficaz", disse. "O ganho é importante e é um ganho na largada".

Conselho Federativo do IBS

O governador também comentou sobre o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), tributo que vai substituir o ICMS e o ISS, gerido por Estados e municípios. Para administração deste tributo, está prevista a criação de um Conselho Federativo. O órgão ficaria responsável por gerir a arrecadação do IBS e seria formado por representantes de Estados e prefeituras.

Segundo Tarcísio, houve uma falta de clareza no papel do conselho quando se começou a discutir a reforma, e é necessário que o grupo atue como um "mero operacionalizador". "O que a gente quis sempre evitar é que esse Conselho da Federação virasse um novo Conselho de Fazenda, um novo Consefaz, e isso não seria adequado", pontuou.